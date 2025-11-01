«У озер Увильды и Тургояк»: челябинцам назвали цены на жилье вблизи курортов

«Двушку» у санатория «Увильды» можно снять за 6 500 рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области аренда квартир и домов рядом с санаториями и курортами снова набирает популярность. Стоимость такого жилья в среднем начинается от 1500 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Челябинцы и гости региона активно подбирают квартиры и дома для праздников и корпоративов. В Челябинской области цены на арендное жилье вблизи санаториев и курортов начинаются от 1547 рублей за сутки в студии до 18 000 рублей в частном доме», — сообщили в пресс-службе.

Один из наиболее экономичных вариантов — «однушка» у санатория «Жемчужина Зауралья», который расположен в Курганской области в городе Шадринск. Квартира площадью 34 квадратных метров сдается за 1700 рублей в сутки. Это вариант для двух-трех человек. Там есть все необходимое, в том числе телевизор и Wi-Fi, а из окна открывается вид на парк, есть детская площадка для отдыха с детьми.

«Однушка» площадью 43 квадратных метра у санатория «Дальняя дача» под Кыштымом будет стоить уже 3000 рублей в сутки. При этом двухкомнатная квартира там обойдется в 6500 рублей в сутки. Можно найти квартиру просторнее — «двушка» площадью 80 квадратных метров у санатория «Увильды» обойдется в 6,5 тысяч рублей в сутки.

Частный дом возле санатория «Жемчужина Урала» около озера Тургояк площадью 34 квадратных метра будет стоить уже 8000 рублей в сутки. Там есть кухня, веранда и мангальная зона на территории. Также для большой компании около этого санатория можно подобрать двухэтажный дом площадью 100 квадратных метров на восемь человек. За такое жилье арендодателю придется отдать 18 000 рублей за сутки.