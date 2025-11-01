Челябинский завод «Мечела» оспорил решение о взыскании с него 255 миллионов

«Мечел-Кокс» снова пошел в суд из-за спора на 255 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Мечел-Кокс» в Челябинске оспорил решение по взысканным с него 255 ,7 млн рублей. Как следует из материалов дела, инициировала процесс «Новая Горная УК».

«Принять апелляционную жалобу ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции“ на решение Арбитражного суда Челябинской области от 7 октября к производству Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в определении арбитража.

Судебное заседание по апелляции назначено на 24 ноября. При подготовке к процессу суд предложил сторонам представить отзывы на жалобу и направить их друг другу.

В октябре челябинский суд полностью удовлетворил иск «Новой Горной УК» к «Мечел-Коксу». Основанием для обращения в суд стала задолженность за поставленный уголь по договору от августа 2022 года, который исполнялся с декабря 2024 по январь 2025 года. Завод «Мечела» не платил по обязательствам, сославшись на неурегулированный досудебный спор о размере неустойки.

Суд первой инстанции, отказывая в ее снижении, указал, что размер был минимально возможным и ограничен договором: не больше 10% от суммы просроченного долга. Ответчик не представил доказательств несоразмерности суммы последствиям нарушения, несмотря на соответствующее ходатайство.

Взысканная сумма в 255,7 млн рублей сложилась из размера задолженности в 231 млн рублей, неустойки и судебных расходов. Штрафные санкции составили 23,1 млн, госпошлина — 1, 677 млн рублей.