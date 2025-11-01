В Коркино Челябинской области полиция задержала четырех экстремистов, один из которых находился в стране нелегально, а другой оказался несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, что четыре человека публично пропагандировали в интернете запрещенную символику. На трех из них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. При этом один оказался нелегалом и за нарушение миграционного законодательства он будет выдворен из страны, а другой — невовершеннолетним, его родителям придется ответить за ненадлежащее воспитание ребенка по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.