Происшествия

Криминал

В Коркино полиция задержала четырех экстремистов. Видео

01 ноября 2025 в 15:02
Полиция пресекла преступную деятельность экстремистов (архивное фото)

Фото: Анна Журавлева © URA.RU

В Коркино Челябинской области полиция задержала четырех экстремистов, один из которых находился в стране нелегально, а другой оказался несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Приверженцев запрещенного в стране движения, пропагандирующего деструктивные взгляды, выявили оперативники центра по противодействию экстремизму областного Главка МВД в Коркино. В поле зрения полицейских оказались четыре человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что четыре человека публично пропагандировали в интернете запрещенную символику. На трех из них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. При этом один оказался нелегалом и за нарушение миграционного законодательства он будет выдворен из страны, а другой — невовершеннолетним, его родителям придется ответить за ненадлежащее воспитание ребенка по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

