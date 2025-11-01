Действующие главы челябинских муниципалитетов намерены остаться у власти

Рамиль Вакилов намерен остаться главой муниципалитета после преобразования Кунашакского района в округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующие главы шести районов Челябинской области намерены остаться у власти после преобразования районов в муниципальные округа. Об этом URA.RU сообщили в комиссиях, принимающих документы на конкурсы по отбору кандидатов.

«В Аргаяшском округе документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы подали четыре претендента. Это руководитель аппарата администрации района Рустам Абылхасынов, глава Аргаяшского сельского поселения Андрей Пайко, ветеран СВО из поселка Увильды Олег Юмагулов и действующий глава муниципалитета Игорь Ишимов», — сообщили в комиссии.

В Нагайбакском округе в конкурсе так же решили участвовать четыре претендента. Это действующий глава района Егор Тимофеев, руководитель отдела кадров райбольницы Елена Терякова, глава Арсинского сельского поселения Юрий Жидков и бывшая глава Переселенческого поселения Анна Гросс.

Продолжение после рекламы

На пост главы Кунашакского округа претендуют четыре человека. Это действующий глава Рамиль Вакилов, глава местной контрольно-ревизионной комиссии Венера Юсупова, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Флорида Хабибуллина и предприниматель, руководитель районного отделения «Справедливой России» Даян Иштимиров.

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Еманжелинского муниципального округа поступило четыре заявления. Конкурсную комиссию уведомили о выдвижении своих кандидатур начальник управления образования администрации района Ирина Кондакова, индивидуальный предприниматель Евгений Райс, глава района Евгений Светлов и машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Челябинск Южно-Уральской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» Иван Цивилев.

В Агаповском округе документы подали три человека. Это действующий глава района Артем Яхимович, его заместитель Алексей Мирошин и торговый представитель Николай Пеньковский.

На участие в конкурсе на пост главы Карталинского округа заявлены так же три кандидата. Это действующий глава района Анатолий Вдовин, а также местный депутат Кайрат Ихсанов и руководитель аппарата районной администрации Елена Борисова.

В отличие от этих муниципалитетов, грядет смена власти в Варненском районе, где действующий глава Константин Моисеев проработает лишь до момента избрания нового главы. Известно, что на конкурс подали документы девять человек. О персоналиях URA.RU поинтересовалось у спикер местного собрания депутатов Алексея Кормилицына, однако тот на вопрос корреспондента предпочел не отвечать.

Новые мэры появятся также в Кыштыме, Троицком и Чесменском округах. Основными претендентами во всех трех территориях считаются временно исполняющие обязанности глав после ухода в отставку предыдущих руководителей муниципалитетов. В Чесме это экс-депутат гордумы Челябинска Виталий Родионов, в Троицком округе — бывший первый замглавы Карталинского округа Арсений Куличков, в Кыштыме — бывший замглавы по экономике Алексей Заикин, уже сообщивший в соцсетях о том, что он подал документы на конкурс.