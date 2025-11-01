Аукцион по продаже объекта запланирован на второй квартал 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске госкорпорация ДОМ РФ выставит на торги офисную недвижимость площадью 2 500 тысячи квадратных метров. Здание расположено на улице Труда 157. Аукцион запланирован на второй квартал 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске госкорпорация „ДОМ РФ“ выставит на торги нежилую недвижимость (помещение 1), расположенную на улице Труда 157. Сейчас начальная стоимость объекта не определена, помещение находится в агентировании», — сообщается на сайте «ДОМ РФ».

В 2024 году госкорпорация ДОМ.РФ продала с торгов федеральные земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сосновском районе Челябинска. Всего было реализовано три участка под коттеджи вблизи поселка Западный. Общая площадь земель составила 15 тысяч квадратных метров, общая сумма продажи участков — более 35 миллионов рублей,

