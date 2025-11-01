Логотип РИА URA.RU
Челябинцев пригласили кататься на горных лыжах и зарабатывать от 100 тысяч

01 ноября 2025 в 16:16
Персоналу будут платить за съемки в движении

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области пригласили работать на горных лыжах и зарабатывать в Магнитогорске от 100 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», соискателю покажут, как снимать в движении.

«Сотруднику предстоит зарабатывать, катаясь в горах. Зима пройдет с доской или лыжами под ногами и камерой в руках», — пояснили URA.RU в «Авито Работе».

Работодатель готов обучить кандидата необходимым навыкам, даже если у него нет опыта в фото- и видеосъемке. Помимо высокого заработка, компания предоставляет служебное жилье, фирменную экипировку, ски-пасс и необходимое профессиональное оборудование. Вакансии есть не только на Южном Урале, но и в Сочи, Санкт-Петербурге и других регионах.

В области появились и другие интересные вакансии. Классический театр ищет монтировщика декораций с оплатой труда до 55 тысяч рублей в месяц. От кандидата потребовали хорошую физическую форму и ответственность.

Также среди предложений — художник-дизайнер на производство с зарплатой от 40 тысяч рублей для создания эскизов в стиле златоустовской гравюры. Для работы оператором детского паровозика в торговом комплексе не требуется никакого опыта, а заработок может составить от 27 тысяч рублей. Еще одна вакансия — гид-экскурсовод в собачьем питомнике с доходом 50 тысяч — 60 тысяч рублей в месяц.

