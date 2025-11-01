Челябинцев пригласили кататься на горных лыжах и зарабатывать от 100 тысяч

Персоналу будут платить за съемки в движении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области пригласили работать на горных лыжах и зарабатывать в Магнитогорске от 100 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», соискателю покажут, как снимать в движении.

«Сотруднику предстоит зарабатывать, катаясь в горах. Зима пройдет с доской или лыжами под ногами и камерой в руках», — пояснили URA.RU в «Авито Работе».

Работодатель готов обучить кандидата необходимым навыкам, даже если у него нет опыта в фото- и видеосъемке. Помимо высокого заработка, компания предоставляет служебное жилье, фирменную экипировку, ски-пасс и необходимое профессиональное оборудование. Вакансии есть не только на Южном Урале, но и в Сочи, Санкт-Петербурге и других регионах.

Продолжение после рекламы

В области появились и другие интересные вакансии. Классический театр ищет монтировщика декораций с оплатой труда до 55 тысяч рублей в месяц. От кандидата потребовали хорошую физическую форму и ответственность.