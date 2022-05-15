Инцидент между мужчиной и мальчиком произошел в одном из дворов Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменец протащил мальчика за воротник и наорал на него. Эти события попали в объектив видеокамеры в одном из дворов города, а теперь обсуждаются в социальных сетях. Мужчина начал грубо обращаться с ним после того, как тот поссорился с его ребенком.

«После ссоры двух мальчиков во дворе, один привел отца, который набросился на второго 8-летнего ребенка. Стянул за воротник с турника, тащил за собой», — описывает видео автор публикации в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что на мужчину написано заявление в полицию.

В комментариях мнение пользователей разделилось. Некоторые считают, что мужчина мог иметь на это свои причины. «У медали всегда две стороны. Интересно послушать другую сторону, почему он так поступил», — написал Алекс Дьянчик. Другая часть убеждена, что тюменец не имел права так поступать. «Самоутверждается за счет слабых, за которых никто не постоит», — считает Юлия Бабинцева.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не поступил.