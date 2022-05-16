Дебаты по вступлению Финляндии в НАТО продлились более 14 часов

17 мая 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Они длились более 14 часов Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились. Их длительность составила порядка 14 часов. Об этом говорится в сообщении законодательного органа. «Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей», — говорится в сообщении парламента, опубликованном на официальном сайте законодательного органа. После окончания дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам. Далее во вторник 17 мая комитет по иностранным делам парламента подготовит ответное предложение на доклад правительства. После этого состоится новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов. В случае, если таковые появятся, вопрос будет вынесен на голосование. После парламентских обсуждений вопрос будет передан в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны. Следующим шагом станет передача заявки Финляндии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Планируется, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления страны в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает их мишенями для удара со стороны РФ. При этом на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ говорится, что если у России появятся проблемы, касающиеся угроз национальной безопасности страны после вступления Швеции в Североатлантический альянс, власти примут меры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Дебаты по возможному вступлению Финляндии в НАТО завершились. Их длительность составила порядка 14 часов. Об этом говорится в сообщении законодательного органа. «Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей», — говорится в сообщении парламента, опубликованном на официальном сайте законодательного органа. После окончания дебатов вопрос был передан в Комитет по иностранным делам. Далее во вторник 17 мая комитет по иностранным делам парламента подготовит ответное предложение на доклад правительства. После этого состоится новое обсуждение с возможными встречными предложениями депутатов. В случае, если таковые появятся, вопрос будет вынесен на голосование. После парламентских обсуждений вопрос будет передан в правительство, которое вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента страны. Следующим шагом станет передача заявки Финляндии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Планируется, что заявку доставит посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления страны в НАТО. Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает их мишенями для удара со стороны РФ. При этом на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ говорится, что если у России появятся проблемы, касающиеся угроз национальной безопасности страны после вступления Швеции в Североатлантический альянс, власти примут меры.