РФ в ООН пригрозила Швеции и Финляндии ударом из-за НАТО

12 мая 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский заявил, что страны станут мишенями для удара Фото: Официальный сайт президента Украины Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Об этом заявил первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Они знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это будет означать определенные зеркальные шаги с российской стороны. Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью — или возможной целью — для удара», — заявил Полянский британскому изданию UnHerd News. Он назвал НАТО врагом России, что сделает Финляндию и Швецию из нейтральных стран враждебными. Полянский добавил, что это будет худшим решением для этих стран. По его словам, Россия готова противостоять угрозам со стороны блока. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит оборонный альянс. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT. При этом в договоре НАТО не указано, что за нападением на одного из членов Альянса немедленно следует ответ — союзники оказывают помощь на свое усмотрение. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Об этом заявил первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Они знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это будет означать определенные зеркальные шаги с российской стороны. Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью — или возможной целью — для удара», — заявил Полянский британскому изданию UnHerd News. Он назвал НАТО врагом России, что сделает Финляндию и Швецию из нейтральных стран враждебными. Полянский добавил, что это будет худшим решением для этих стран. По его словам, Россия готова противостоять угрозам со стороны блока. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит оборонный альянс. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RT. При этом в договоре НАТО не указано, что за нападением на одного из членов Альянса немедленно следует ответ — союзники оказывают помощь на свое усмотрение.