Власти Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Руководство страны убеждено, что такой шаг укрепит безопасность Финляндии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс. Они оба поддержали членство в НАТО.

«Финляндия должна в срочном порядке подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги, необходимые для достижения этого решения, будут предприняты быстро в ближайшие дни», — приводит их заявление финская государственная телерадиокомпания Yle.

Руководство страны убеждено, что такой шаг укрепит безопасность Финляндии, пишет Nation News. «Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс», — говорится в сообщении.

Решение о подаче заявления в НАТО должен принимать президент и правительство страны. До этого будут проведены консультации с парламентом.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО, передает RT. Кроме того, в договоре НАТО не указано, что за нападением на одного из членов Альянса немедленно следует военное нападение — союзники могут оказать помощь на свое усмотрение. Вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса может привести к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке, передает Financial Times.

Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО в мае этого года. США и Германия поддерживают членство стран в Североатлантическом альянсе.