Финский лидер рассказал о реакции Путина на планы вступить в НАТО

15 мая 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Финляндия рассчитывала на более резкую реакцию Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реакция президента РФ Владимира Путина на желание Финляндии вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем ожидалось. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте. «Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — сказал Ниинисте во время пресс-конференции в Хельсинки. Несмотря на это, финский лидер понимает последствия этого решения. «Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся», — отметил он. Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. В ответ на это глава РФ предупредил финского лидера о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует. Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Как объяснял политолог, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Реакция президента РФ Владимира Путина на желание Финляндии вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем ожидалось. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте. «Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — сказал Ниинисте во время пресс-конференции в Хельсинки. Несмотря на это, финский лидер понимает последствия этого решения. «Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся», — отметил он. Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. В ответ на это глава РФ предупредил финского лидера о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует. Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Как объяснял политолог, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал.