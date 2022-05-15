Финский лидер рассказал о реакции Путина на планы вступить в НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Финляндия рассчитывала на более резкую реакцию Путина Фото:

Реакция президента РФ Владимира Путина на желание Финляндии вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем ожидалось. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте.

«Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — сказал Ниинисте во время пресс-конференции в Хельсинки. Несмотря на это, финский лидер понимает последствия этого решения. «Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся», — отметил он.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. В ответ на это глава РФ предупредил финского лидера о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует.

Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Как объяснял политолог, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал.

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Реакция президента РФ Владимира Путина на желание Финляндии вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем ожидалось. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте. «Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — сказал Ниинисте во время пресс-конференции в Хельсинки. Несмотря на это, финский лидер понимает последствия этого решения. «Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся», — отметил он. Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. В ответ на это глава РФ предупредил финского лидера о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует. Ранее Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Как объяснял политолог, этим шагом страна намерена нарастить собственный военный потенциал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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