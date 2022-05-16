В МИД РФ предупредили вступающие в НАТО Швецию и Финляндию

16 мая 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

В МИД РФ пообещали ответные действия Швеции из-за возможных условий вступления в НАТО Фото: Марина Молдавская © URA.RU Если у России появятся проблемы, касающиеся угроз национальной безопасности страны после вступления Швеции в Североатлантический альянс, мы примем меры. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности. В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока», — отмечается в сообщении. Также поясняется, что Россия не угрожает Швеции, однако последняя все равно приняла решение вступить в НАТО. 16 мая стало известно, что власти страны заявили о своей позиции по поводу вступления в Альянс официально. В скором времени государство подаст соответствующую заявку. Сообщается также, что РФ уже ответила на действия соседней страны. В заявлении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина говорится, что РФ выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, пишет RT. Он убежден, что у России нет проблем в отношениях с Финляндией и Швецией, поэтому просто фактическое присоединение к НАТО скандинавских стран нельзя расценивать как непосредственную угрозу, отмечает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Если у России появятся проблемы, касающиеся угроз национальной безопасности страны после вступления Швеции в Североатлантический альянс, мы примем меры. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности. В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока», — отмечается в сообщении. Также поясняется, что Россия не угрожает Швеции, однако последняя все равно приняла решение вступить в НАТО. 16 мая стало известно, что власти страны заявили о своей позиции по поводу вступления в Альянс официально. В скором времени государство подаст соответствующую заявку. Сообщается также, что РФ уже ответила на действия соседней страны. В заявлении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина говорится, что РФ выйдет из Парламентской конференции Балтийского моря. Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, пишет RT. Он убежден, что у России нет проблем в отношениях с Финляндией и Швецией, поэтому просто фактическое присоединение к НАТО скандинавских стран нельзя расценивать как непосредственную угрозу, отмечает MK.RU.