Евросоюз изменил свое отношение к ультиматуму Путина

ЕС придумал, как выполнить требования Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Евросоюз смягчил позицию по запрету российского газа. Руководство блока готово разрешить поставки энергоносителей из РФ, даже если оплата будет конвертирована в рубли, пишет Bloomberg.

«ЕС смягчил тон в отношении толкования санкций, которые должны сохранить поставки российского газа в блок. Стало ясно, что ряд государств-членов не согласны с введением эмбарго. После вывода о том, что указ Владимира Путина, требующий оплаты за газ в рублях, нарушает санкции, новое руководство блока предлагает компаниям способ продолжать закупать топливо, даже если их твердая валюта впоследствии будет конвертирована в рубли», — сообщает издание.

Ранее итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублевый счет в Газпромбанке, напоминает RT. Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая занимается закупками газа для Германии и Австрии, также согласилась платить за газ в рублях, передает «Национальная служба новостей». Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщал, что Венгрия также готова оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает телеканал 360. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли. Однако в ЕС считают, что это противоречит санкциям против РФ.