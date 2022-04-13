Еврокомиссия: указ Путина об оплате газа рублями нарушает санкции

14 апреля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

ЕК заявила о нарушении санкций Евросоюза из-за оплате газа РФ рублями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и предупредила стран-участниц, что его выполнение нарушит антироссийские санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. «‎Европейская комиссия представила анализ указа Путина странам-членам <…> Требование президента Владимира Путина о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы», — говорится в материале. Уточняется, что указ Путина создает «‎новые правовые обстоятельства». Благодаря нему, Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в документе, будет нарушать «‎ограничительные меры» ЕС по отношению к правительству России и Центробанку, считают в Еврокомиссии. Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматривают запрет на покупку и импорт угля, а также запрет для российских судов заходить в европейские порты. Решение по введению санкций в отношении российского газа и нефти пока не принято, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Также Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли. Такое решение поддержали 76% россиян, по опросу ВЦИОМ. Причиной продолжающихся ограничений со стороны западных стран стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это решение было вынужденным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Еврокомиссия проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и предупредила стран-участниц, что его выполнение нарушит антироссийские санкции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. «‎Европейская комиссия представила анализ указа Путина странам-членам <…> Требование президента Владимира Путина о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные блоком против Москвы», — говорится в материале. Уточняется, что указ Путина создает «‎новые правовые обстоятельства». Благодаря нему, Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в документе, будет нарушать «‎ограничительные меры» ЕС по отношению к правительству России и Центробанку, считают в Еврокомиссии. Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматривают запрет на покупку и импорт угля, а также запрет для российских судов заходить в европейские порты. Решение по введению санкций в отношении российского газа и нефти пока не принято, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Также Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли. Такое решение поддержали 76% россиян, по опросу ВЦИОМ. Причиной продолжающихся ограничений со стороны западных стран стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это решение было вынужденным.