Свердловские власти придумали, как спасти регион от мусора

В Свердловской области обновили территориальную схему переработки твердых коммунальных отходов. Одна из основных поправок — разделение мусора, сообщил URA.RU департамент информполитики региона.
«В основу одной из поправок [территориальной схемы обращения с ТКО] легли многочисленные обращения жителей о порядке организации раздельного накопления», — цитирует министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информационной политики.
Теперь мусор направляется из оборудованных контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО на линию сортировки. Кроме того, свердловские власти предполагают, что отходы будут подвергаться предварительной обработке, после чего вернутся в хозяйственный оборот. Уточняется, что актуализированная схема была подготовлена совместно с жителями региона — в ходе общественных обсуждения по обновлению территориальной схемы переработки мусора было учтено более 80% предложений свердловчан.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет построен экокластер. Это будет полигон ТКО, где мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки хранить или сжигать с применением современных технологий, которые позволят не отравлять окружающую среду.
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В Свердловской области обновили территориальную схему переработки твердых коммунальных отходов. Одна из основных поправок — разделение мусора, сообщил URA.RU департамент информполитики региона. «В основу одной из поправок [территориальной схемы обращения с ТКО] легли многочисленные обращения жителей о порядке организации раздельного накопления», — цитирует министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информационной политики. Теперь мусор направляется из оборудованных контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО на линию сортировки. Кроме того, свердловские власти предполагают, что отходы будут подвергаться предварительной обработке, после чего вернутся в хозяйственный оборот. Уточняется, что актуализированная схема была подготовлена совместно с жителями региона — в ходе общественных обсуждения по обновлению территориальной схемы переработки мусора было учтено более 80% предложений свердловчан. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет построен экокластер. Это будет полигон ТКО, где мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки хранить или сжигать с применением современных технологий, которые позволят не отравлять окружающую среду.