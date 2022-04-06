Свердловская область станет лидером по переработке отходов

Екатеринбург получит современное предприятие по переработке отходов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Свердловской области будет построен новый экокластер, где в отличие от обычных полигонов твердых бытовых отходов мусор будут сортировать и перерабатывать, а остатки хранить или сжигать с применением современных технологий, которые позволят не отравлять окружающую среду. Соглашение об этом 6 апреля заключили компании «Уралвагонзавод» и «Интертехэлектро», передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас вокруг Екатеринбурга только старые полигоны. Нужны современные способы переработки отходов, которые не загрязняют природу. Отходы будут сортировать, затем извлекать и перерабатывать вторсырье — стекло, пластик, металл и картон. Органику засыпают в компостные ямы, а то, что не перерабатывается, но горит, превращается в топливо. Мы рассчитываем, что в результате площадь мусорных полигонов в области сократится в разы», — заявил генеральный директор «Интертехэлектро» Владимир Бабяк.

В «Сколково» подписано соглашение по созданию экокластера в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Топ-менеджер отметил, что новый экологический кластер будет спроектирован и построен с применением отечественного оборудования и технологий, а установки по сжиганию прошли все необходимые проверки и получили лицензию от Росприроднадзора. «Мы сами живем рядом и наша цель — не просто получить разрешительные бумаги, а сделать процесс по-настоящему безопасным», — подчеркнул Бабяк.

Работа по созданию экокластера реализуется в рамках национального проекта «Экология», отметил заместитель генерального директора по развитию и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Уралвагонзавод» Виталий Ключников. «Екатеринбург — крупнейший промышленный центр России, где как не здесь осваивать высокотехнологичные способы обработки коммунальных отходов. Смысл партнерства наших компаний в том, чтобы в экокластере все работало на российском оборудовании, для этого у нас есть все необходимые компетенции. Это уникальный по масштабу, технологичности и импортозамещению проект», — сказал Ключников.

Соглашение подписали генеральный директор «Интертехэлектро» Владимир Бабяк (слева) и заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Виталий Ключников (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В будущем по образцу предприятия в Свердловской области компании планируют наладить производство мини-экологических кластеров для небольших городов и отдаленных территорий. «В конечном итоге начало нашего сотрудничества приведет к тому, что все мы будем дышать более чистым воздухом», — заключили представители «Уралвагонзавода» и «Интертехэлектро». Подписание соглашения по поставке высокотехнологичного оборудования в рамках создания экокластера состоялось под эгидой Минпромторга на площадке форума-выставки «Госзаказ: Время российской промышленности» в инновационном центре «Сколково».

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