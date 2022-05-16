Центр Перми перекроют из-за марафона

Весь центр Перми будет перекрыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми из-за полумарафона «Забег РФ» 21 и 22 мая будет закрыто движение транспорта на центральных улицах. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Автомобилистам рекомендуется объезжать центр города, чтобы не попасть в пробки. Согласно данным, с 18:00 21 мая до 20:00 22 мая, будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 18:00 20 мая до 20:00 22 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта. «Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Об изменениях в работе общественного транспорта будет объявлено дополнительно», — сообщили в департаменте дорог и благоустройства.

«ЗаБег.РФ» — самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом. В этом году он пройдет одновременно в 85 городах России. В одно то же время, на старт выйдут более 100 тысяч бегунов в разных городах, чтобы пробежать дистанцию 1 км, 5 км, 10 км или 21 км.