В Пермском крае сообщили о смерти статусного экс-силовика

Прощание с Анатолием Муфелем состоится 19 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Березниках Пермского края ушел из жизни бывший глава Управления внутренних дел города Анатолий Муфель. Об этом сообщили в городском совете ветеранов.

«Скоропостижно ушел из жизни полковник милиции, много лет возглавлявший УВД г. Березники Анатолий Павлович Муфель. Городской совет ветеранов, а также Совет ветеранов отдела МВД по г. Березники выражают глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Анатолия Павловича», — сообщается на странице совета в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с Муфелем состоится 19 мая в 11.30 в похоронном доме «Гранд-ритуал». Анатолий Муфель родился в Брестской области Белоруссии, но большую часть жизни провел в Березниках. Он возглавлял зональный отдел по борьбе с организованной преступностью и Управление внутренних дел Березников. После стал главой службы по управлению персоналом ОАО «Азот».