В Челябинске у ТРК парковку для инвалидов оккупировали торговцы

Жители увидели в ярмарке нарушение прав инвалидов (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске у ТРК «Космос» на месте парковки для инвалидов сделали ярмарку, лишив людей с ограниченными возможностями ставить транспорт. Об этом URA.RU сообщил 17 мая челябинский юрист Андрей Курмаев.

«Парковку для инвалидов возле ТРК со стороны проспекта Победы оккупировали торгаши. Поставили там палатки в два ряда и продают всевозможный ширпотреб. Обидно за места для инвалидов», — отметил URA.RU Курмаев.

В администрации ТРК «Космос» URA.RU заявили, что не будут комментировать данную ситуацию. При этом менеджер ТРК отметила, что ярмарка имеет все разрешения, и сегодня она завершает свою деятельность.