16 мая 2022

В Челябинске у ТРК парковку для инвалидов оккупировали торговцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители увидели в ярмарке нарушение прав инвалидов (фото из архива) Фото:

В Челябинске у ТРК «Космос» на месте парковки для инвалидов сделали ярмарку, лишив людей с ограниченными возможностями ставить транспорт. Об этом URA.RU сообщил 17 мая челябинский юрист Андрей Курмаев.

«Парковку для инвалидов возле ТРК со стороны проспекта Победы оккупировали торгаши. Поставили там палатки в два ряда и продают всевозможный ширпотреб. Обидно за места для инвалидов», — отметил URA.RU Курмаев.

В администрации ТРК «Космос» URA.RU заявили, что не будут комментировать данную ситуацию. При этом менеджер ТРК отметила, что ярмарка имеет все разрешения, и сегодня она завершает свою деятельность.

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В Челябинске у ТРК «Космос» на месте парковки для инвалидов сделали ярмарку, лишив людей с ограниченными возможностями ставить транспорт. Об этом URA.RU сообщил 17 мая челябинский юрист Андрей Курмаев. «Парковку для инвалидов возле ТРК со стороны проспекта Победы оккупировали торгаши. Поставили там палатки в два ряда и продают всевозможный ширпотреб. Обидно за места для инвалидов», — отметил URA.RU Курмаев. В администрации ТРК «Космос» URA.RU заявили, что не будут комментировать данную ситуацию. При этом менеджер ТРК отметила, что ярмарка имеет все разрешения, и сегодня она завершает свою деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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