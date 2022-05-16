Тюменский губернатор ищет новых сотрудников среди студентов

17 мая 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Попасть в резерв губернатора Тюменской области можно с 18 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области будет создан молодежный кадровый резерв. Постановление об этом подписал губернатор региона Александр Моор. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Главная цель создания резерва — выявление перспективной молодежи, помощь в ее профессиональном развитии. Молодых людей будут обучать для дальнейшей работы в правительстве и мэрии, параллельно формируя у них позитивное отношение к государственной службе», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Попасть в резерв губернатора можно с 18 лет. Одно из обязательных условий — хорошая успеваемость. Соискателям необходимо иметь 70% оценок «хорошо» и «отлично» по результатам предыдущих сессий за весь период обучения. Вопрос о том, студенты каких специальностей смогут участвовать в отборе, решится до 1 сентября 2022 года. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области будет создан молодежный кадровый резерв. Постановление об этом подписал губернатор региона Александр Моор. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «Главная цель создания резерва — выявление перспективной молодежи, помощь в ее профессиональном развитии. Молодых людей будут обучать для дальнейшей работы в правительстве и мэрии, параллельно формируя у них позитивное отношение к государственной службе», — указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Попасть в резерв губернатора можно с 18 лет. Одно из обязательных условий — хорошая успеваемость. Соискателям необходимо иметь 70% оценок «хорошо» и «отлично» по результатам предыдущих сессий за весь период обучения. Вопрос о том, студенты каких специальностей смогут участвовать в отборе, решится до 1 сентября 2022 года.