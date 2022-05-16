Известная торговая сеть закрыла в Перми один из двух магазинов

17 мая 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

На сегодня в Перми остался только один магазин «Рив Гош» Фото: Анна Майорова © URA.RU В пермском торговом центре «Айсберг» закрылся магазин косметики и парфюмерии «Рив Гош». На фасаде здания появилось объявление о сдаче помещения в аренду. Эту информацию URA.RU подтвердили в руководстве ТЦ. «Магазин закрылся, помещение свободно, его можно арендовать. Площадь — 235 квадратных метров», — сообщил менеджер ТЦ «Айсберг-Пермь». В компании «Рив Гош» уточнили URA.RU, что магазин в ТЦ «Айсберг» открывать не будут. На сегодня в Перми работает лишь одна торговая точка «Рив Гош». Она находится в гипермаркете «Семья». «Рив Гош» является российской торговой сетью по продаже парфюмерии и косметики. Занимает третье место на розничном рынке, уступая сетям «Магнит Косметик» и «Л’Этуаль». Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В пермском торговом центре «Айсберг» закрылся магазин косметики и парфюмерии «Рив Гош». На фасаде здания появилось объявление о сдаче помещения в аренду. Эту информацию URA.RU подтвердили в руководстве ТЦ. «Магазин закрылся, помещение свободно, его можно арендовать. Площадь — 235 квадратных метров», — сообщил менеджер ТЦ «Айсберг-Пермь». В компании «Рив Гош» уточнили URA.RU, что магазин в ТЦ «Айсберг» открывать не будут. На сегодня в Перми работает лишь одна торговая точка «Рив Гош». Она находится в гипермаркете «Семья». «Рив Гош» является российской торговой сетью по продаже парфюмерии и косметики. Занимает третье место на розничном рынке, уступая сетям «Магнит Косметик» и «Л’Этуаль».