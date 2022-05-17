Спортсмены Златоуста просят землю на Тургояке

Земельный участок на озере заинтересовал спортсменов Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ватерполисты Златоуста (Челябинская область) обратились к мэрии города за передачей им турбазы «Волна» на озере Тургояк в Миассе. Обещают возродить объект, сохранив социальный профиль, сообщила URA.RU пресс-служба администрации Златоуста. Участники рынка предостерегают об опасности потерять объект.

«В настоящее время базу „Волна“ продавать на сторону не планируется. Рассматривается предложение главного тренера команды „Уралочка“ Михаила Накорякова о ее возрождении. Сроки не установлены, вопрос по базе в стадии решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

19 мая на заседании комиссии Собрания округа по бюджету, финансовой и налоговой политике рассмотрят дорожную карту развития базы. Об этом рассказала председатель комиссии Раиса Истомина. «Обратились к комитету по управлению имуществом провести оценку базы и обозначить, чей это участок. Хотим также узнать, сколько там домиков, и в каком они состоянии», — пояснила собеседница URA.RU.

Власти отметили важность сохранения социального назначения объекта. Сейчас изучают потребность спортсменов в тренировках на природе, а не только в бассейне. Земельный участок расположен на земле миасского лесничества. Он находится в аренде у МУП «Автохозяйство администрации ЗГО». Действие арендного договора, по данным URA.RU, продлится еще 38 лет. Главная ценность — выход к берегу Тургояка.

Эксперты, с которыми поговорил корреспондент URA.RU на условиях анонимности, заметили: муниципалитету следует внимательно изучить вопрос с передачей объекта. Первая и вторая линия Тургояка всегда имеют высокий спрос.

«В практике — случаи, когда актив в собственность передать было невозможно, но на земле возводилось здание, которым владелец пользовался на условиях договоренности с держателем недвижимости. Иногда, чтобы закрепить устную договоренность, пользователь становился соучредителем фирмы-арендатора участка», — заметил специалист рынка недвижимости.