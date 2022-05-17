Путин назвал виновного в введении антироссийских санкций

17 мая 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что США является сюзереном Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа вынуждена вводить антироссийские санкции, в том числе направленных на нефтегазовый рынок, из-за давления со стороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. «Европа вводит все новые и новые санкции на нефтегазовом рынке по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира.

Европа вынуждена вводить антироссийские санкции, в том числе направленных на нефтегазовый рынок, из-за давления со стороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. «Европа вводит все новые и новые санкции на нефтегазовом рынке по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира.