Путин назвал виновного в введении антироссийских санкций

Владимир Путин заявил, что США является сюзереном Европы
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Европа вынуждена вводить антироссийские санкции, в том числе направленных на нефтегазовый рынок, из-за давления со стороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.
«Европа вводит все новые и новые санкции на нефтегазовом рынке по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира.
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