Путин назвал виновного в введении антироссийских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что США является сюзереном Европы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа вынуждена вводить антироссийские санкции, в том числе направленных на нефтегазовый рынок, из-за давления со стороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

«Европа вводит все новые и новые санкции на нефтегазовом рынке по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Европа вынуждена вводить антироссийские санкции, в том числе направленных на нефтегазовый рынок, из-за давления со стороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. «Европа вводит все новые и новые санкции на нефтегазовом рынке по абсолютно политическим причинам и под давлением американского сюзерена», — заявил Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...