Курганцы начали скачки на игрушечных конях, популярных в TikTok. Видео

17 мая 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Кургане появилось новое спортивное движение — хоббихорсинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане появилось движение любителей скачек на игрушечных конях на палке. В TikTok подобные ролики по хештегу «хоббихорсинг» набрали почти 43 миллиона просмотров. О том, как курганцы прыгают через препятствия и создают себе «скакунов», URA.RU рассказала владелица мастерской хоббихорсов Александра Калугина. «В Кургане хоббихорсинг не развит, со мной тренировались только две девочки, при этом они профессионально занимаются конным спортом. Тренировки проходили в спортивном зале и на свежем воздухе, упражнения схожи с теми, что выполняют всадники с живыми лошадьми», — рассказала URA.RU Калугина. Девушка отметила, что участвовала только в онлайн-соревнованиях, поскольку в Кургане нет желающих для проведения стартов. При этом турниры хорсеры проводят по стандартам настоящего конного спорта. Шитьем скакунов и созданием амуниции для них Калугина занимается уже четыре года. Стоимость одного хорса начинается от десяти тысяч рублей. Как рассказала девушка, шитье одной уздечки занимает около шести часов, а всей лошади — несколько дней. В одной из соцсетей количество подписчиков ее мастерской достигло пяти тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало о необычных увлечениях, которыми может заняться каждый. Среди них: болотный футбол, квиддич из книг о Гарри Поттере, движение «выживальщиков» и любителей заброшенных зданий. Таких хорсов изготавливает Александра Калугина Предоставлено Александрой Калугиной для URA.RU

В Кургане появилось движение любителей скачек на игрушечных конях на палке. В TikTok подобные ролики по хештегу «хоббихорсинг» набрали почти 43 миллиона просмотров. О том, как курганцы прыгают через препятствия и создают себе «скакунов», URA.RU рассказала владелица мастерской хоббихорсов Александра Калугина. «В Кургане хоббихорсинг не развит, со мной тренировались только две девочки, при этом они профессионально занимаются конным спортом. Тренировки проходили в спортивном зале и на свежем воздухе, упражнения схожи с теми, что выполняют всадники с живыми лошадьми», — рассказала URA.RU Калугина. Девушка отметила, что участвовала только в онлайн-соревнованиях, поскольку в Кургане нет желающих для проведения стартов. При этом турниры хорсеры проводят по стандартам настоящего конного спорта. Шитьем скакунов и созданием амуниции для них Калугина занимается уже четыре года. Стоимость одного хорса начинается от десяти тысяч рублей. Как рассказала девушка, шитье одной уздечки занимает около шести часов, а всей лошади — несколько дней. В одной из соцсетей количество подписчиков ее мастерской достигло пяти тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало о необычных увлечениях, которыми может заняться каждый. Среди них: болотный футбол, квиддич из книг о Гарри Поттере, движение «выживальщиков» и любителей заброшенных зданий.