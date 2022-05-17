На территории Ново-Тихвинского монастыря проводились раскопки траншеи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Человеческие останки были обнаружены во время коммунальных работ на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Проводились раскопки с помощью спецтехники на территории Ново-Тихвинского монастыря, были обнаружены человеческие кости», — сообщил очевидец агентству. Он также уточнил, что руководство рабочих распорядилось не разглашать подробности произошедшего.

«Монахини собрали человеческие останки в пакет и сказали, что сами перезахоронят их», — рассказал URA.RU один из рабочих на объекте. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу Екатеринбургской епархии. «Вполне логично, что на территории монастыря были обнаружены останки — у храма всегда было кладбище и там упокоевали людей», — ответила пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова и попросила время на уточнение информации.

URA.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу за комментарием, однако там вопрос переадресовали в Следственное управление СКР по Свердловской области. Однако ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Опубликованные сведения будут зарегистрированы дежурной частью городского УМВД в установленном порядке, с проведением первоначальных проверочных мероприятий и принятием обоснованного процессуального решения», — отметил полковник Горелых.

Фото: читатель URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU