Мишустин дал старт предложению тюменских властей

В Тюменской области начнут проводить ежегодный промышленно-энергетический форум TNF. Такое распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эту идею предложило правительство региона.
«Принять предложение правительства Тюменской области о ежегодном, начиная с 2022 года, проведении промышленно-энергетического форума TNF», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Там также указано, что финансировать подготовку мероприятия и его проведение должны внебюджетные источники.
«Новый форум станет трансформацией Тюменского нефтегазового форума, который ежегодно проходит в сентябре в Тюмени», — уточняет ТАСС. Агентство добавило, что он будет масштабнее и планирует привлечь больше поддержки.
Последний раз Тюменский нефтегазовый форум проходил в 2021 году. Тогда URA.RU сообщало, что жителей города решили удивить тематической экспозицией. Ее посетители могли ознакомиться с последними достижениями ТЭК и угоститься мороженым.
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В Тюменской области начнут проводить ежегодный промышленно-энергетический форум TNF. Такое распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эту идею предложило правительство региона. «Принять предложение правительства Тюменской области о ежегодном, начиная с 2022 года, проведении промышленно-энергетического форума TNF», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Там также указано, что финансировать подготовку мероприятия и его проведение должны внебюджетные источники. «Новый форум станет трансформацией Тюменского нефтегазового форума, который ежегодно проходит в сентябре в Тюмени», — уточняет ТАСС. Агентство добавило, что он будет масштабнее и планирует привлечь больше поддержки. Последний раз Тюменский нефтегазовый форум проходил в 2021 году. Тогда URA.RU сообщало, что жителей города решили удивить тематической экспозицией. Ее посетители могли ознакомиться с последними достижениями ТЭК и угоститься мороженым.