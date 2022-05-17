Мишустин дал старт предложению тюменских властей

Премьер-министр России подписал распоряжение о проведении ежегодного форума TNF Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тюменской области начнут проводить ежегодный промышленно-энергетический форум TNF. Такое распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Эту идею предложило правительство региона.

«Принять предложение правительства Тюменской области о ежегодном, начиная с 2022 года, проведении промышленно-энергетического форума TNF», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Там также указано, что финансировать подготовку мероприятия и его проведение должны внебюджетные источники.

«Новый форум станет трансформацией Тюменского нефтегазового форума, который ежегодно проходит в сентябре в Тюмени», — уточняет ТАСС. Агентство добавило, что он будет масштабнее и планирует привлечь больше поддержки.

Последний раз Тюменский нефтегазовый форум проходил в 2021 году. Тогда URA.RU сообщало, что жителей города решили удивить тематической экспозицией. Ее посетители могли ознакомиться с последними достижениями ТЭК и угоститься мороженым.