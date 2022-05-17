В Челябинске разработали аналог приложения для поиска жилья

18 мая 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Приложение «Квартирка» можно скачать в магазине Nashstore Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Стратегия роста» из Челябинска разработала приложение для поиска и бронирования жилья, которое сможет заменить зарубежные аналоги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, приложение можно скачать на платформе Nashstore, созданной в качестве аналога Google Play и App Store. «Приложение для бронирования жилья „Квартирка“ является аналогом американского сервиса Airbnb и позволяет безопасно бронировать и арендовать квартиры, комнаты и дома в городах России и ближайшего зарубежья. „Квартирка“ стала первым одобренным и опубликованным в Nashstore приложением для бронирования и аренды частного жилья», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации области. В правительстве добавили, что на сегодняшний день в приложении размещено более 55 тысяч жилых объектов. В майские праздники с помощью «Квартирки» нашли жилье более трех тысяч туристов. Многие российские производители, осваивая программу импортозамещения, смогли преодолеть сложности, связанные с усилением санкционного давления со стороны Запада. Сегодня предприятия нашли больше поставщиков и вышли на новый уровень поставок продукции.

Компания «Стратегия роста» из Челябинска разработала приложение для поиска и бронирования жилья, которое сможет заменить зарубежные аналоги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, приложение можно скачать на платформе Nashstore, созданной в качестве аналога Google Play и App Store. «Приложение для бронирования жилья „Квартирка“ является аналогом американского сервиса Airbnb и позволяет безопасно бронировать и арендовать квартиры, комнаты и дома в городах России и ближайшего зарубежья. „Квартирка“ стала первым одобренным и опубликованным в Nashstore приложением для бронирования и аренды частного жилья», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации области. В правительстве добавили, что на сегодняшний день в приложении размещено более 55 тысяч жилых объектов. В майские праздники с помощью «Квартирки» нашли жилье более трех тысяч туристов. Многие российские производители, осваивая программу импортозамещения, смогли преодолеть сложности, связанные с усилением санкционного давления со стороны Запада. Сегодня предприятия нашли больше поставщиков и вышли на новый уровень поставок продукции.