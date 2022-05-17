Мэрия Перми заставила бизнес очистить город от тысяч вывесок

Нестандартные вывески предпринимателям пришлось демонтировать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Перми обнаружили почти три тысячи незаконных вывесок на фасадах домов города. Все они были демонтированы как силами коммунальщиков, так и силами самих владельцев. Об этом, отчитываясь перед депутатами гордумы, сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Мария Норова, передает корреспондент URA.RU.

«По подпрограмме „Создание архитектурного облика“ есть показатель по приведению вывесок в соответствии с правилами. Проведена огромная работа, которая видна — на территории города изменился облик за счет приведения вывесок в соответствии со стандартами. Было выявлено более 2900 вывесок, которые не соответствуют нормам, 1784 были демонтированы собственниками после предупреждения, остальные демонтированы силами МКУ», — сообщила Норова на заседании комитета думы по пространственному развитию и благоустройству.

Как сообщают в мэрии, в этом году в Перми также изменились правила размещения адресных указателей на ограждениях и заборах. Установку табличек, не соответствующих требованиям правил благоустройства, теперь необходимо согласовывать с городским департаментом градостроительства и архитектуры.