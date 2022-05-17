Тонны зараженных помидоров обнаружили в Екатеринбурге

Продукция поступила из Республики Узбекистан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти 22 тонны зараженных томатов из Узбекистана обнаружили в Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В помидорах, поступивших грузовым транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. Организации выдано предписание об устранении правонарушения», — рассказало ведомство. Речь о 21,44 тонне овощей.

Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее URA.RU сообщало, что ревизоры обнаружили в Свердловской области небезопасное молоко.