17 мая 2022

Тонны зараженных помидоров обнаружили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, помидоры, томат
Продукция поступила из Республики Узбекистан Фото:

Почти 22 тонны зараженных томатов из Узбекистана обнаружили в Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В помидорах, поступивших грузовым транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. Организации выдано предписание об устранении правонарушения», — рассказало ведомство. Речь о 21,44 тонне овощей.

Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее URA.RU сообщало, что ревизоры обнаружили в Свердловской области небезопасное молоко.

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Почти 22 тонны зараженных томатов из Узбекистана обнаружили в Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В помидорах, поступивших грузовым транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. Организации выдано предписание об устранении правонарушения», — рассказало ведомство. Речь о 21,44 тонне овощей. Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее URA.RU сообщало, что ревизоры обнаружили в Свердловской области небезопасное молоко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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