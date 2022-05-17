В Москве нашли курганца, потерявшего память и родных

В Московской области найден курганец с потерей памяти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одну из больниц Московской области поступил курганец с потерей памяти. Мужчина не помнил, где он живет, и как зовут его родных. Об этом сообщается в отчете инфорга поискового-спасательного отряда (ПСО) «Лиза Алерт», размещенном в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина смог назвать только свое имя и фамилию. За помощью с поиском родных врачи обратились на горячую линию ПСО „Лиза Алерт“. На основе личных данных сотрудникам полиции удалось установить адрес регистрации мужчины в Курганской области», — говорится в отчете инфорга отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры курганского подразделения ПСО «Лиза Алерт» в тот же день посетили данный дом, где их встретила сестра мужчины. Она рассказала, что брат работает в Москве и уже месяц не выходит на связь. После проверки информации курганцы передали контакты родных в московскую больницу. Как только состояние мужчины стабилизировалось, его отправили к семье в Курган, отмечают в отряде.