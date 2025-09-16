Шоу «Интервидение» продлится три с половиной часа: где смотреть

Международное музыкальное шоу «Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Arena в Москве и продлится три с половиной часа. Прямая трансляция начнется в 20:30 по московскому времени на «Первом канале». Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
«20.30 в эфире, 20 сентября», — заявил Эрнст на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения «Интервидения». Трансляция шла на сайте МИД РФ. По его словам, смотреть конкурс смогут жители всех 23 участвующих стран.
Он отметил, что организаторы сделали ставку на современные технологии и высокий профессионализм команды: над съемкой будет работать 150 человек, будет задействовано 36 камер и элементы дополненной реальности. «Я поражен высоким качеством участников конкурса. Это замечательные артисты, большие звезды в своих странах. Некоторые приехали с хитами», — подчеркнул Эрнст. Также он добавил, что Live Arena признана самой технологичной площадкой в мире.
По его словам, в состав жюри от каждой страны войдут по 23 представителя. Каждый должен будет поставить исполнителям баллы от 1 до 23. Итоговые оценки объявит специальный спикер. В перерывах между выступлениями зрителей будут знакомить с конкурсантами и задавать им вопросы. Вести шоу будут как российские ведущие, так и международные. Корреспонденты «Первого канала» будут работать в прямом эфире из бэкстейджа.
По информации главы МИД РФ Сергея Лаврова, конкурс откроет Куба, а завершит Индия. Россию на «Интервидении» представит артист Shaman (Ярослав Дронов) под девятым номером. Участвуют представители всех континентов, кроме Австралии. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко напомнил, что в этом году исполняется 65 лет с момента рождения «Интервидения». Девиз конкурса — «Музыка в сердце твоей страны».
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что идея возрождения конкурса принадлежит президенту Владимиру Путину, а ключевую роль в подготовке сыграло Министерство иностранных дел РФ. К организации подключились более 500 волонтеров из России, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.
