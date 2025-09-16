Десятки ветеранов СВО пришли в уральскую власть после выборов

В Уральском федеральном округе 98 ветеранов СВО победили на различных выборах. Об этом заявил, подводя итоги избирательных кампаний, полпред президента РФ на Урале Артем Жога.
«Успешно выступили на выборах участники специальной военной операции: в УрФО победу одержали 98 ветеранов боевых действий. Желаю ребятам успехов на новом, гражданском фронте», — написал Жога в своем telegram-канале.
Всего на Урале прошло 93 избирательных кампании 12-14 сентября. От выборов в муниципальные думы до губернаторских. Артем Жога поделился, что опыт и наработки на этих выборах будут использоваться к подготовке на следующий год. В 2026-м в уральских регионах будут выбирать депутатов в Госдуму и трех региональных парламентов.
Ранее URA.RU сообщало, что Жога проверил ход голосования в субъектах Урала. Он заслушал доклады главных федеральных инспекторов. Полпреду отчитались, что нарушений не было зафиксировано, а явка превышает показатели за последние годы.
