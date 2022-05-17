ДТП произошло на пересечении улиц Подлесная и Зои Космодемьянской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми в результате аварии из фургона высыпались коробки с печеньем. На место ДТП уже прибыла скорая, сообщает паблик «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В результате аварии из фургона грузовой машины высыпались коробки с печеньем. На место ДТП прибыла скорая», — сообщается в группе. Авария произошла на пересечении улицы Подлесная и Зои Космодемьянской.

Вывалившееся на дорогу печенье вызвало много эмоций у пермяков. «Печенье там, печеньки!» — пишут взволнованные пользователи. Некоторые подписчики нашли в ситуации повод пошутить: «Скорая оказывает срочную медицинскую помочь печенькам, но все безрезультатно». Другие подписчики беспокоятся о здоровье пострадавших: «Главное, чтобы все живы остались».