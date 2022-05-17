17 мая 2022

В Перми перевернулся грузовик с печеньем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, дтп
ДТП произошло на пересечении улиц Подлесная и Зои Космодемьянской Фото:

В Перми в результате аварии из фургона высыпались коробки с печеньем. На место ДТП уже прибыла скорая, сообщает паблик «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В результате аварии из фургона грузовой машины высыпались коробки с печеньем. На место ДТП прибыла скорая», — сообщается в группе. Авария произошла на пересечении улицы Подлесная и Зои Космодемьянской.

Вывалившееся на дорогу печенье вызвало много эмоций у пермяков. «Печенье там, печеньки!» — пишут взволнованные пользователи. Некоторые подписчики нашли в ситуации повод пошутить: «Скорая оказывает срочную медицинскую помочь печенькам, но все безрезультатно». Другие подписчики беспокоятся о здоровье пострадавших: «Главное, чтобы все живы остались».

В результате аварии на дорогу высыпалось множество коробок с печеньем
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
В Перми в результате аварии из фургона высыпались коробки с печеньем. На место ДТП уже прибыла скорая, сообщает паблик «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В результате аварии из фургона грузовой машины высыпались коробки с печеньем. На место ДТП прибыла скорая», — сообщается в группе. Авария произошла на пересечении улицы Подлесная и Зои Космодемьянской. Вывалившееся на дорогу печенье вызвало много эмоций у пермяков. «Печенье там, печеньки!» — пишут взволнованные пользователи. Некоторые подписчики нашли в ситуации повод пошутить: «Скорая оказывает срочную медицинскую помочь печенькам, но все безрезультатно». Другие подписчики беспокоятся о здоровье пострадавших: «Главное, чтобы все живы остались».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...