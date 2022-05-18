В Германии решили наказать Шредера за дружбу с Путиным и Россией

18 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правящая коалиция Германии решила лишить должности в нижней палате парламента экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с России и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg. «У Герхарда Шредера больше нет текущих обязательств в связи с его должностью бывшего канцлера», — цитирует Bloomberg заявление Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии, отправленное по электронной почте. Издание сообщает, что причиной стали его тесные связи с Путиным и Россией. Шредер отказался оставить работу в российских госкомпаниях. Генсек оппозиционной партии ХСС Мартин Хубер заявлял, что близость Шредера к Путину наносит ущерб репутации Германии. У Шредера останется пенсия и охрана, бюро экс-главы правительства в Бундестаге закроют, передает деловое издание «Взгляд». Решение официально примут на заседании бюджетного комитета. Шредер был канцлером в Германии с 1998 по 2005 год. Он является членом СДПГ. В 2017 году он стал председателем совета директоров «Роснефти». В 2018 году он стал членом Российской академии наук. Также он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц припросил Шредера уйти из российских госкомпаний из-за спецоперации РФ на Украине.

Правящая коалиция Германии решила лишить должности в нижней палате парламента экс-канцлера Герхарда Шредера из-за его тесных связей с России и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg. «У Герхарда Шредера больше нет текущих обязательств в связи с его должностью бывшего канцлера», — цитирует Bloomberg заявление Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии, отправленное по электронной почте. Издание сообщает, что причиной стали его тесные связи с Путиным и Россией. Шредер отказался оставить работу в российских госкомпаниях. Генсек оппозиционной партии ХСС Мартин Хубер заявлял, что близость Шредера к Путину наносит ущерб репутации Германии. У Шредера останется пенсия и охрана, бюро экс-главы правительства в Бундестаге закроют, передает деловое издание «Взгляд». Решение официально примут на заседании бюджетного комитета. Шредер был канцлером в Германии с 1998 по 2005 год. Он является членом СДПГ. В 2017 году он стал председателем совета директоров «Роснефти». В 2018 году он стал членом Российской академии наук. Также он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц припросил Шредера уйти из российских госкомпаний из-за спецоперации РФ на Украине.