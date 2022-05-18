В России начнут серийное производство невидимого беспилотника

18 мая 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Длина «Охотника» составляет 14 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» начнут серийно производить в 2023 году, он станет менее заметным для радиолокаторов, что позволит сделать его невидимым. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. «Завершили разработку 233 инновационных продуктов, среди которых самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, боевой беспилотный летательный аппарат „Охотник“. В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца. Уже в 2023 году мы начнем его серийно производить и поставлять в Министерство обороны», — сказал Чеменов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. По словам Чемезова, основным отличием «Охотника» является плоское сопло двигателя. Авиационный комплекс будет менее заметным для радиолокаторов, также для него создают наземный пункт управления, отметил гендиректор «Ростеха». С 2027 года начнется серийное производство легкого истребителя Checkmate, первый летный образец планируют сделать в 2023—2024 годах, отметил он. «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Длина летательного аппарата составляет 14 метров, а размах крыла 19 метров. Взлетная масса — более 20 тонн, пишет «Ридус». В декабре прошла выкатка первого летного образца С-70 «Охотник». Его презентовали в 2021 году на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, передает «Национальная служба новостей». Технология «Стелс» позволяет снизить заметность, для этого применяют специальные геометрические формы и радиопоглощающие материалы.

Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» начнут серийно производить в 2023 году, он станет менее заметным для радиолокаторов, что позволит сделать его невидимым. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. «Завершили разработку 233 инновационных продуктов, среди которых самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, боевой беспилотный летательный аппарат „Охотник“. В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца. Уже в 2023 году мы начнем его серийно производить и поставлять в Министерство обороны», — сказал Чеменов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. По словам Чемезова, основным отличием «Охотника» является плоское сопло двигателя. Авиационный комплекс будет менее заметным для радиолокаторов, также для него создают наземный пункт управления, отметил гендиректор «Ростеха». С 2027 года начнется серийное производство легкого истребителя Checkmate, первый летный образец планируют сделать в 2023—2024 годах, отметил он. «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Длина летательного аппарата составляет 14 метров, а размах крыла 19 метров. Взлетная масса — более 20 тонн, пишет «Ридус». В декабре прошла выкатка первого летного образца С-70 «Охотник». Его презентовали в 2021 году на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, передает «Национальная служба новостей». Технология «Стелс» позволяет снизить заметность, для этого применяют специальные геометрические формы и радиопоглощающие материалы.