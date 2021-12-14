Россия показала новый «зверский» беспилотник

«Охотник» открывает новые возможности для воздушных боев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В Новосибирске на авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца нового ударного беспилотника С-70 «Охотник». Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко. В США ранее назвали российский беспилотник «зверем».

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам. И переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — цитирует РИА «Новости» Алексея Криворучко.

Это первый экземпляр «Охотника», который оснащен плоским реактивным соплом, что позволит снизить радиолокационную заметность. По словам Криворучко, по сравнению с зарубежными беспилотниками, «Охотник» нельзя собрать из доступных на рынке деталей.

Ранее экс-офицер армии США Брент Иствуд заявил, что если заявленные характеристики беспилотника РФ являются правдой, то он станет «настоящим зверем». «Охотник» открывает новые возможности для воздушных боев, сказал Иствуд. С-70 «Охотник» разработали в ОКБ Сухого, он стал одним из самых крупных в своем классе. У него есть «летающее крыло» длиной 14 метров и взлетной массой 20 тонн, размах крыла составляет 19 метров, а скорость — до 1 тысячи километров в час.