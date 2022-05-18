URA.RU и «Моменты» устроят вечеринку в «Ночь музеев» в историческом особняке

В усадьбе ротмистра Ф.М. Переяславцева ранее проводили балы и светские ужины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исторические особняки, реставрацией которых занимается «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА), откроются для жителей Екатеринбурга в «Ночь музеев» 21 мая. Агентство URA.RU, портал «Моменты» и ДДА приглашают читателей в усадьбу ротмистра Переяславцева (Карла Либкнехта, 3).

«В этом особняке XIX века собирались представители высшего света. Мы продолжим традицию и покажем, как развлекаются сейчас. Опыт — уникальный. Где вы еще потанцуете в старинной усадьбе под звездным небом?» — рассказал главред URA.RU Иван Некрасов, который в эту ночь встанет за диджейский пульт. Вместе с ним за музыку будут отвечать диджеи бара «Мизантроп».

Жители Екатеринбурга получат уникальную возможность увидеть исторические особняки внутри. На фото — одно из помещений «Усадьба ротмистра Ф. А. Переяславцева» на Карла Либкнехта, 3 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Экскурсию для гостей проведет SMM-редактор портала «Моменты» Алена Бирюкова. «Я мечтала побывать гидом. Рада, что желание осуществится! Готовлю незабываемую программу. Скучно точно не будет», — поделилась впечатлениями Бирюкова.

«Деловой дом на Архиерейской» и медиапартнеры подготовили для посещения еще три площадки. В «Доме П.М. Флоринского» (Сакко и Ванцетти, 69) экскурсию проведут журналисты ЕАН. В «Доме городского головы И.И. Симанова» (Попова, 4) шоумен Александр Цариков устроит викторину. Во дворе особняка гостей будут ждать напитки и устрицы. В «Усадьбе Е.С. Бородиной» (Добролюбова, 9А) главред 66.RU Дмитрий Шлыков раскроет секреты уральских и сибирских купцов. Здесь же пройдет шоу: кузнец изготовит монеты «Ночь музеев в Екатеринбурге», которые можно получить в подарок.

«На некоторых площадках сейчас идет реконструкция, поэтому просим соблюдать технику безопасности», — отметил пресс-секретарь ДДА Александр Оводов.

Среди гостей будут разыграны сертификаты в рестораны Asado group. Условия конкурса, программа маршрута опубликованы на сайте «Ночи музеев в Екатеринбурге» . Посетить эти площадки можно бесплатно, необходима регистрация.

«Деловой дом на Архиерейской» бизнесмена Алексея Боброва занимается реставрацией объектов культурного наследия с 2005 года. «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в 16 раз.