Российские туристы раскупили туры на челябинские озера

На озерах Челябинска активно идет бронирование туров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отели и базы отдыха в Челябинской области, расположенные в живописных местах региона, вошли в топ туристских предпочтений российских туристов. В первую очередь это касается озер, сообщили URA.RU представили турбизнеса.

«На „Золотом пляже“ Тургояка идет активное бронирование на лето, сейчас первая половина июня уже вся забронирована, в июле—августе также хорошая загрузка. Кто-то бронирует отдых на несколько недель по специальным тарифам», — рассказали URA.RU в пресс-службе курорта.

Места бронируют как челябинцы, так и жители других регионов РФ. Владельцы отелей не испытывают проблем с загрузкой своих комплексов, даже несмотря на рост цен на их услуги. Стоимость проживания выросла в связи с инфляцией.

«Она поднялась в среднем на 15%, но, тем не менее, места в летний период фактически проданы. Несмотря на то, что парк-отель „Березка“ расположен в 10 минутах езды от центра Челябинска, он находится на берегу озера Смолино и предлагает гостям отдых повышенной комфортности», — отметили в пресс-службе туробъекта.

Вырос интерес к сельскому туризму. Директор экоотеля «Веселая мельница» в селе Веселовка в Златоусте Татьяна Рыбкина заметила, что рост бронирований в сравнении с летом 2021 года составил 30%. В отеле готовятся к высокой волне, докупают турснаряжение — катамараны, палатки, шатры. Если в прежние годы после майских праздников было затишье, то сейчас люди активно бронируют места на лето.

«Возможны связки городов: Екатеринбург-Челябинск. Туристы могут провести пару дней в каждом, а челябинские озера интересны и как вариант „пляжного“ отдыха, и как активные маршруты по ним», — считает руководитель российского туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.