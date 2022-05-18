В Пермском крае разгромили ОПГ наркодилеров

Сейчас банда находится под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская полиция поймала ОПГ, занимавшуюся распространением наркотических средств. Благодаря поимке, удалось предотвратить распространение более 2 тысяч доз запрещенных веществ, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка МВД задержали пятерых жителей Прикамья, подозреваемых в сбыте наркотиков», — сообщается на сайте. Банда занималась сбытом на юге края, в Чернушке, Барде, Куеде, Осе, а также в соседних республиках: Башкирии и Удмуртии.

По версии следствия, непосредственным распространением занимались глава ОПГ и два брата из Чернушки. Их сотрудники полиции задержали на выезде из Чайковского, когда они собирались заняться сбытом в соседних городах. Позже были задержаны и другие подозреваемые члены группировки: две наркозависимые девушки, являющиеся сестрами. Одна из них занималась продажами в интернете и координировала свою родственницу, которая занималась фасовкой. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.