18 мая 2022

Из-за нарушений в Рощино тюменцам грозят задержки рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура нашла трещины и эрозию на взлетной полосе и стоянке для самолетов в Рощино Фото:

Уральская транспортная прокуратура признала покрытие взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино не соответствующим нормам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Эрозия и трещины могут привести к задержкам рейсов и другим авиационным событиям, отметили там.

«Поставлен вопрос о приведении в соответствие покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино в Тюмени. На нем наблюдается эрозия, шелушения асфальтобетона. На местах стоянки воздушных судов есть трещины. Все это не отвечает нормам закона», — рассказали URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Там пояснили, что подобное состояние покрытия может привести к задержкам рейсов, нарушению прав пассажиров и другим авиационным событиям. В настоящее время представление прокуратуры находится на рассмотрении в аэропорту Рощино. В адрес аэродрома направлен письменный запрос.

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Уральская транспортная прокуратура признала покрытие взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино не соответствующим нормам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Эрозия и трещины могут привести к задержкам рейсов и другим авиационным событиям, отметили там. «Поставлен вопрос о приведении в соответствие покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино в Тюмени. На нем наблюдается эрозия, шелушения асфальтобетона. На местах стоянки воздушных судов есть трещины. Все это не отвечает нормам закона», — рассказали URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. Там пояснили, что подобное состояние покрытия может привести к задержкам рейсов, нарушению прав пассажиров и другим авиационным событиям. В настоящее время представление прокуратуры находится на рассмотрении в аэропорту Рощино. В адрес аэродрома направлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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