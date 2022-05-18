Из-за нарушений в Рощино тюменцам грозят задержки рейсов

19 мая 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла трещины и эрозию на взлетной полосе и стоянке для самолетов в Рощино Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура признала покрытие взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино не соответствующим нормам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Эрозия и трещины могут привести к задержкам рейсов и другим авиационным событиям, отметили там. «Поставлен вопрос о приведении в соответствие покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино в Тюмени. На нем наблюдается эрозия, шелушения асфальтобетона. На местах стоянки воздушных судов есть трещины. Все это не отвечает нормам закона», — рассказали URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. Там пояснили, что подобное состояние покрытия может привести к задержкам рейсов, нарушению прав пассажиров и другим авиационным событиям. В настоящее время представление прокуратуры находится на рассмотрении в аэропорту Рощино. В адрес аэродрома направлен письменный запрос.

Уральская транспортная прокуратура признала покрытие взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино не соответствующим нормам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Эрозия и трещины могут привести к задержкам рейсов и другим авиационным событиям, отметили там. «Поставлен вопрос о приведении в соответствие покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Рощино в Тюмени. На нем наблюдается эрозия, шелушения асфальтобетона. На местах стоянки воздушных судов есть трещины. Все это не отвечает нормам закона», — рассказали URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. Там пояснили, что подобное состояние покрытия может привести к задержкам рейсов, нарушению прав пассажиров и другим авиационным событиям. В настоящее время представление прокуратуры находится на рассмотрении в аэропорту Рощино. В адрес аэродрома направлен письменный запрос.