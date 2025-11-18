В Тюмени потеряла популярность «долгая» долевка

Люди перестали покупать жилье, которого придется ждать больше года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области практически перестала работать «долгая» долевка — жители региона предпочитают покупать новостройки, которые будут сданы в течение максимум полугода либо же уже сданы в эксплуатацию. Об этом URA.RU рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«С начала года больше всего сократилось предложение со сроком сдачи в 2025 г. — на 57,8% и введенное жилье — на 40,8%. Это говорит о том, что потребитель ориентируется на готовое жилье и с более ранним сроком сдачи», — пояснили эксперты

Отмечается, что количество жилья, которое будет сдано в 2027 году, увеличилось в общей экспозиции с 19,1 до 31,2%, а квартир, которые будут достроены в 2028 году, стало больше в 2,5 раза. При этом 45% рынка занимают двухкомнатные квартиры, а на долю однушек и студий приходится 21,6% рынка.

Продолжение после рекламы