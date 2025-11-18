Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

В Тобольске стартовала подготовка к Новому году

18 ноября 2025 в 08:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Город преобразится в первых числах декабря

Город преобразится в первых числах декабря

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) начались работы по украшению города к предстоящему празднованию Нового года. Власти города в соцсети сообщили, что город преобразится буквально в первых числах декабря.

«В Тобольске стартовала подготовка к одному из самых любимых и долгожданных праздников — Новому году! Уже к началу декабря город преобразится, улицы и основные площадки засверкают праздничной иллюминацией», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Ледовый городок и главная елка по традиции будут радовать посетителей на Красной площади Тобольского кремля, также праздничная ель появится в Александровском саду и на улице Мира. Каток будет работать на Базарной площади. Сквер Выпускников преобразится благодаря новогодним световым фигурам. Также елки и деревянные горки появятся в отдаленных микрорайонах. Для удобства жителей будет работать интерактивная карта катков и горок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал