В Тобольске стартовала подготовка к Новому году

В Тобольске (Тюменская область) начались работы по украшению города к предстоящему празднованию Нового года. Власти города в соцсети сообщили, что город преобразится буквально в первых числах декабря.

«В Тобольске стартовала подготовка к одному из самых любимых и долгожданных праздников — Новому году! Уже к началу декабря город преобразится, улицы и основные площадки засверкают праздничной иллюминацией», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Ледовый городок и главная елка по традиции будут радовать посетителей на Красной площади Тобольского кремля, также праздничная ель появится в Александровском саду и на улице Мира. Каток будет работать на Базарной площади. Сквер Выпускников преобразится благодаря новогодним световым фигурам. Также елки и деревянные горки появятся в отдаленных микрорайонах. Для удобства жителей будет работать интерактивная карта катков и горок.