Миллионы рублей заплатит тюменской пенсионерке мужчина, из-за которого она два месяца провела в больнице
Женщина провела в больнице два месяца и до сих пор не восстановилась
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени виновник ДТП выплатит пенсионерке два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Тюменец допустил столкновение с автомобилем Kia Rio в котором находилась 60-летняя женщина. В результате пострадавшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов, которые в совокупности причинили ее здоровью тяжкий вред», — пояснили в надзорном ведомстве.
Более двух месяцев женщина провела в стационаре. Ей неоднократно проводили операции. До сих пор она не восстановилась и нуждается в постороннем уходе.
В марте этого года виновник ДТП уже был приговорен к одному году лишения свободы. Однако пострадавшая также обратилась в суд за взысканием с водителя компенсации морального вреда.
Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил исковые требования пострадавшей. Он постановил взыскать с виновника ДТП денежные средства в размере двух миллионов рублей.
