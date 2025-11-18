Миллионы рублей заплатит тюменской пенсионерке мужчина, из-за которого она два месяца провела в больнице

Женщина провела в больнице два месяца и до сих пор не восстановилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени виновник ДТП выплатит пенсионерке два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Тюменец допустил столкновение с автомобилем Kia Rio в котором находилась 60-летняя женщина. В результате пострадавшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов, которые в совокупности причинили ее здоровью тяжкий вред», — пояснили в надзорном ведомстве.

Более двух месяцев женщина провела в стационаре. Ей неоднократно проводили операции. До сих пор она не восстановилась и нуждается в постороннем уходе.

Продолжение после рекламы

В марте этого года виновник ДТП уже был приговорен к одному году лишения свободы. Однако пострадавшая также обратилась в суд за взысканием с водителя компенсации морального вреда.

Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил исковые требования пострадавшей. Он постановил взыскать с виновника ДТП денежные средства в размере двух миллионов рублей.