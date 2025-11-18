15-летняя мошенница обманула тюменскую пенсионерку на 200 тысяч рублей

Пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице Тобольска вернули 200 тысяч рублей, украденные у нее 15-летней мошенницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Пенсионерка передала мошенникам денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Деньги у потерпевшей получила 15-летняя девушка», — пояснили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Пожилой жительнице Тобольска позволила неизвестная и представилась ее дочерью. Она сообщила, что попала в ДТП и сбила ребенка. Мошенница попросила у женщины деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Жертва мошенников переволновалась и перевела деньги.

В ходе расследования оказалось, что мошенницей оказалась 15-летняя девушка. Полученные деньги она перевела на счет третьих лиц. Наказание она не понесла, так как не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании средств с несовершеннолетней или с ее родителей. Тобольский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.