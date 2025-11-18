Логотип РИА URA.RU
Общество

Два тюменца вышли в финал престижной премии

Два тюменца вышли в финал престижной премии Россия — страна возможностей
18 ноября 2025 в 10:10
В финал вышли два представителя Тюменской области

В финал вышли два представителя Тюменской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое представителей Тюменской области — Вадим Довбыш и Федор Маслов — вышли в финал премии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Двое тюменцев — финалисты Премии Президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Всего за победу в Премии претендуют 100 финалистов — по 10 в каждой из 10 номинаций», — отмечено в сообщении.

Вадим Довбыш участвует в номинации «Образование». Он директор Высшей инженерной школы Тюменского индустриального университета и реализует проект по практико-ориентированному обучению. Благодаря его работе порядка 90% выпускников вуза находят работу по специальности в первый год.

Продолжение после рекламы

Федор Маслов представлен в номинации «Служение и созидание». Он заместитель председателя комиссии по развитию сельских территорий и АПК Общественной палаты Тюменской области. С 2019 года Федор переоборудовал четыре дома культуры и девять библиотек, создал 18 креативных мест приема мусора и одну медиастудию.

Ранее в регионе прошло награждение трудовых династий, призванное повысить престиж рабочих профессий. В церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

