В Тюмени на строительном объекте погиб рабочий

В Тюмени на строительном объекте рабочий упал с четвертого этажа и разбился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Тюменской области.

«Несчастный случай произошел на объекте „Квартал застройки многоквартирных жилых домов“ в Тюмени. Рабочий находился на плите перекрытия четвертого этажа, потерял равновесие и упал на плиту перекрытия первого этажа», — пояснили в ведомстве.

Мужчина работал на высоте без страховки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение Тюмени, однако от полученных травм он скончался. В ходе расследования был выявлен ряд нарушений охраны труда как со стороны работника, так и работодателя. Последний будет привлечен к ответственности.

