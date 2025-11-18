Логотип РИА URA.RU
В Тюмени на строительном объекте погиб рабочий

Рабочий в Тюмени упал с четвертого этажа и погиб
18 ноября 2025 в 12:33
У мужчины не было страховки для работы на высоте

У мужчины не было страховки для работы на высоте

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени на строительном объекте рабочий упал с четвертого этажа и разбился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по Тюменской области.

«Несчастный случай произошел на объекте „Квартал застройки многоквартирных жилых домов“ в Тюмени. Рабочий находился на плите перекрытия четвертого этажа, потерял равновесие и упал на плиту перекрытия первого этажа», — пояснили в ведомстве.

Мужчина работал на высоте без страховки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение Тюмени, однако от полученных травм он скончался. В ходе расследования был выявлен ряд нарушений охраны труда как со стороны работника, так и работодателя. Последний будет привлечен к ответственности.  

Ранее в городе погибла девушка-медик. Она скончалась после падения с многоэтажки. Информацию об этом сообщили сотрудники больницы, в которой она работала. 

