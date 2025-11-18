Тюменскую область сковал гололед
Из-за перепадом температур дороги сковал гололед
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
На территории Тюменской области днем 18 ноября ожидается гололед. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 18 ноября на дорогах прогнозируется гололедица. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса», — сообщается на сайте управления.
Синоптики также обещают южный ветер до 5-10 метров в секунду и отсутствие осадков. В ночь на 19 ноября в регионе прогнозируется потепление.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!