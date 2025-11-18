Логотип РИА URA.RU
Тюменскую область сковал гололед

18 ноября 2025 в 06:20
Из-за перепадом температур дороги сковал гололед

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На территории Тюменской области днем 18 ноября ожидается гололед. Об этом предупредили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 18 ноября на дорогах прогнозируется гололедица. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса», — сообщается на сайте управления.

Синоптики также обещают южный ветер до 5-10 метров в секунду и отсутствие осадков. В ночь на 19 ноября в регионе прогнозируется потепление.

