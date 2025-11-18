На вес золота: тюменцам рассказали о самой безопасной инвестиции

Золото остается ключевым защитным активом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы, которые хотят гарантировано сохранить свой капитал, рекомендуют в качестве защитного актива использовать золото. Оно хорошо показывает себя и как часть инвестиционного портфеля, и как единственный актив. Об этом URA.RU рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

«Цена золота уже превышает $3,8 за унцию. С начала года металл прибавил более 40% в долларах, в рублях доходность сопоставима. Эксперты прогнозируют рост до $4,000–5,080 за унцию к 2026 году на фоне продолжения цикла смягчения денежной политики мировых центробанков и сохраняющейся геополитической напряженности. В условиях экономической неопределенности золото остается надежным инструментом защиты капитала. Доступ к нему возможен через биржевые фонды или акции золотодобывающих компаний», — отметил Сидоров в беседе с агентством.

В целом же, в ближайшее время рынок инвестиций активизируется, предполагает эксперт. «Монетарная политика государства смягчается, что создает предпосылки для оживления инвестиционной активности. Грамотная диверсификация между надежными облигациями, перспективными технологиями и защитным золотом позволит и сохранить капитал, и получить достойную доходность на горизонте года», — добавил он.

