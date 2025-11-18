В Тюмени дети гуляли по тонкому льду Туры в компании двух собак Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Трое детей вышли на тонкий лед реки вблизи Метелевского водозабора. Фото происшествия с предупреждением об опасности распространилось по родительским чатам Метелевской школы.

«Уважаемые родители! Убедительно прошу, проведите со своими детьми разъяснительную беседу об опасности нахождения на льду! Температура за окном плюсовая, лед очень тонкий! Сегодня едва не случилась трагедия!» — написала в родительском чате Валентина Овчикова.

Овчикова уточнила, что дети пришли со стороны Метелева. На фото, по ее словам, два мальчика и девочка, предположительно в возрасте 7-9 лет, в сопровождении двух собак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», несмотря на то, что на берегу установлены ограждения и предупреждающие знаки «Опасно» и «Выход на лед запрещен», дети проигнорировали их и вышли на лед.

«Сотрудники предприятия, увидев людей на льду, немедленно приняли меры для их эвакуации и предотвращения возможной трагедии», — подчеркнули в пресс-службе компании, призывая родителей к усиленному контролю за детьми и проведению разъяснительных бесед о правилах безопасности на водоемах в осенне-зимний период. Ранее стало известно, что в Тюменском районе в деревне Зырянка мужчина провалился под лед. Он получил переохлаждение.