Двое тюменцев избили предпринимателя за отказ отдавать крупную сумму денег

В Тюменской области двое вымогателей получили срок в колонии строгого режима
18 ноября 2025 в 11:16
Двое мужчин вымогали у предпринимателя 250 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В колонию отправили в двух вымогателей из Тюменской области, которые требовали от предпринимателя 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В период с сентября по декабрь 2024 года подсудимые, угрожая применением физической силы, требовали от предпринимателя вернуть мнимую задолженность в размере 250 тысяч рублей. Причиной этому стало за якобы некачественное выполнение строительных работ», — пояснили в надзорном ведомстве. 

Уже через месяц после этого, вымогатели избили бизнесмена. Тогда они находились непосредственно на строительной площадке. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 12 лет в колонии строгого режима.

Ранее бывший инженер МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ» получил 3,5 года колонии. Он принял 26 взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

