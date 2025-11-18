Двое тюменцев избили предпринимателя за отказ отдавать крупную сумму денег

Двое мужчин вымогали у предпринимателя 250 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В колонию отправили в двух вымогателей из Тюменской области, которые требовали от предпринимателя 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В период с сентября по декабрь 2024 года подсудимые, угрожая применением физической силы, требовали от предпринимателя вернуть мнимую задолженность в размере 250 тысяч рублей. Причиной этому стало за якобы некачественное выполнение строительных работ», — пояснили в надзорном ведомстве.

Уже через месяц после этого, вымогатели избили бизнесмена. Тогда они находились непосредственно на строительной площадке. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 12 лет в колонии строгого режима.

Продолжение после рекламы